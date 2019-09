EKRE fraktsioon lõi Linnamäe hüdroelektrijaama kaitseks toetusrühma

Toetusrühma esimees on Kai Rimmel, rühma kuuluvad Rein Suurkask, Siim Pohlak, Helle-Moonika Helme, Merry Aart, Urmas Reitelmann, Alar Laneman, Paul Puustusmaa, Tiit Kala, Jaak Valge, Uno Kaskpeit, Urmas Espenberg ja Peeter Ernits.

Keskkonnaministeerium soovib Jägalast teha lõhelistele sobivat elupaika, kuid selle vastu on kultuuriministeeriumi alluvuses muinsuskaitseamet, samuti on protesteerinud bioloogid ning Jõelähtme ja Maardu omavalitsused.

Kui pais lammutada, siis annaks umbes viie kilomeetri pikkune taastatud lõik joast mereni igal aastal hinnanguliselt 7600 kuni 12 600 lõhe, selgitas keskkonnaminister Rene Kokk (EKRE). See võimaldaks Eestis aastas toota 1140 kuni 1890 täiskasvanud lõhe, mis omakorda lubaks tõsta Soome lahe lõhekvooti ning tähendaks riigile majanduslikku kasu.

Kultuuriminister Tõnis Lukas ütles möödunud nädalal Delfile, et selles küsimises on väga palju keerulisi aspekte. "On looduskaitselised, muinsuskaitselised, kohalike elanike vaated, energiamajanduslik - sest elektrijaam toodab seal hüdroelektrijaamadest üldse enim elektrit."

Seega otsustati hüdroelektrijaama ja paisu küsimus viia valitsuse lauale, kus seda hakatakse arutama oktoobris.