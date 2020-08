EKRE eurosaadik Jaak Madison kutsus tänavu veebruaris suursaadik Tiidot tagandama

Veebruari algul leidis Madison just Tiidole viidates, et Eesti võiks sarnaselt USA president Donald Trumpile hakata tagasi kutsuma diplomaate, kes on valitsust kritiseerinud.

"Siit on mida õppida ka Eestil - riiki ei saa teenida suursaadikud ja diplomaadid, kes ei suuda järgida professionaalselt riigi poliitilist liini," kirjutas Madison toona sotsiaalmeedias.

"Näiteks alles hiljuti kuulsin, kuidas Eesti suursaadik Soomes oli kirunud kohtumisel riigikogu liikmete delegatsiooniga üht valitsusparteid, mis annaks kohe aluse isik tagasi kutsuda saadiku kohalt."

Välisminister Urmas Reinsalu ütles toona vastuseks, et seesugune juhtimismudel ei oleks Eestis mõeldav.

"Kõik diplomaadid on kodanikud, kel on enesestmõistetavalt oma kodanikuvaade, kuid minu ametisoleku ajal pole ma näinud mingeid sellest johtuvaid konflike diplomaatide kutsetegevuse ja riigi välispoliitiliste seisukohtade esindamisel! See, mis toimub USA-s saadikute ametisse nimetamisel on hoopis teistsugune juhtimismudel, mida meil kui väikeriigil pole oma inimvara arvestades tõhusalt kuidagi mõeldav rakendada," kirjutas Reinsalu oma sotsiaalmeedia kontol.

"Mingid ähvardavas alatoonis viited on täitesti tarbetud. Vastupidi, selle valitsuse ajal on palju diplomaate ametisse nimetatud ja rutiinselt ametist vabastatud ilma igasuguse parteipoliitilise tagamaata," märkis ta.

"Eesti välisteenistus on olnud ja jääb poliitiliselt neutraalseks, viies ellu ametisoleva valitsuse poliitilist kurssi. Nii on see olnud varem ja jääb ka nüüd. Meie diplomaatia suurim vara on tublid ja andunud inimesed, kelle elutöö on Eesti huvide kaitse," lisas Reinsalu.

Tiido lahkus sel nädalal ametist isikliku sooviavalduse alusel.