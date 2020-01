EKRE esitas apteegireformiks uue eelnõu

„Nende muudatuste jõustamisel saame apteegireformi, mis vähendab ravimi hulgimüüjate haaret, parandab ravimite kättesaadavust ja mõjub kokkuvõttes positiivselt rahvatervise tagamisele,“ ütles Helme.

Eelnõule andis allkirja ka keskerakondlane Jaanus Karilaid

Kui EKRE eelnõu osas levisid kuuldused, et see tehakse Reformierakonna kunagise eelnõu põhjal, siis kinnitas riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Urmas Espenberg, et nii see pole, vaid eelnõu on täiesti uus. "Eelkõige lähtusime sellest, mis on meie ja meie valijate suurim mure - maapiirkondade hääbumine. Kui neist kohtadest kaob ära ka apteek ja on jälle üks asi vähem, siis on asi halb. Me tahame, et asi ükskord veel põhjalikult läbi mõeldaks," ütles Espenberg.

Espenbergi sõnul koostasid eelnõu 17 riigikogu saadikut, nende seas andis sellele allkirja ka üks keskerakondlane - erakonna aseesimees Jaanus Karilaid. Karilaid kinnitas, et osales eelnõu koostamisel jagades oma mõtteid. "Mina panin eelnõule allkirja, kokku kirjutasid selle ikkagi EKRE saadikud," sõnas ta.

Küsimusele, kas uue eelnõuga on ka sotsiaalminister Tanel Kiik juba kursis, vastas Espenberg, et valitsuses on see jutuks olnud. "Martin Helme on temaga rääkinud. Põhiline oli, et järkjärguline plaan (Kiige pakutud lahendus reformiga edasiminekuks - toim.) ei sobi meile üldse. Etapiviisilised minekud kipuvad venima ja ebaõnnestuma," ütles Espenberg.