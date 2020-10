EKRE esitab ringhäälingunõukogu liikme kandidaadiks Anti Poolametsa

Anti Poolamets soovib ringhäälingunõukogus seista selle eest, et ERR lähtuks oma tegevuses Eesti põhiseadusest ja ringhäälinguseadusest, edastas erakond pressiteate vahendusel.

"Rahvusringhäälingul on oluline roll eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimisel. Ringhäälinguseaduse kohaselt tuleb hoolikalt jälgida poliitilise tasakaalustatuse nõuet. Muu hulgas rõhutab seadus ka seda,

et rahvusringhäälingu eesmärk on väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit. Seaduses rõhutatakse ka tasakaalustatuse nõuet valimiste ajal ning enesestmõistetavalt tuleks seda järgida ka

rahvahääletuse eelses debatis," ütles Poolamets.

"Kindlasti on minu jaoks olulised teemad ka inglise keele ja kommertslikkuse pealetung telekanalites. ETV ei pea erakanalitega vaatajate pärast võidu jooksma," lisas ta.

Poolamets on lõpetanud 2000. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning 2010. aastal Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna ajaloo-osakonna. Poolamets on aastaid tegutsenud õiguse ja ajaloo õppejõuna Sisekaitseakadeemias ja olnud 2000. aastate algusest rahvuskonservatiivse poliitika eestvedaja. Alates 2019. aastast on Poolamets riigikogu liige, kuuludes väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni.

EKRE esitas ERR-i nõukogu uue liikme kandidaadi kultuurikomisjonile, kes kogunes kell 14 kohtumisele.

EKRE eelmine nõukogu liige Urmas Reitelmann teatas eile, et lahkub nõukogust. Möödunud neljapäeval nimetas Reitelmann ühismeedias "Ringvaate" saatejuhte Marko Reikopit ja Grete Lõbu sodomiitideks. Öeldu mõistsid hukka nii ERR juhatus kui ka riigikogu kultuurikomisjon, kes ootasid tema tagasiastumist.