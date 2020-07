EKRE aseesimehe kohast ilma jäänud Jaak Madison: siiani on see amet olnud puhtalt fiktiivne

Neli aastat EKRE aseesimehe kohta täitnud Madison ei osutunud tänasel kongressil tagasivalituks. Kuidas siis nii?

"No seda tuleb küsida liikmete käest - vox populi, vox dei [rahva hääl, jumala hääl], rahva tõde on ju see lõplik," tõdes Madison muheledes. "Kui niimoodi valiti, siis valiti, järelikult nelja aasta tööga poldud rahul ja mis seal ikka."

Kuigi Madison on teadlik, et tema arvamusavaldused ei pruugi aeg-ajalt kuuluda just populaarsemate hulka, ei kavatse ta end aseesimehe valimistulemustest hoolimata muuta.

Uuelt esimehelt Martin Helmelt ootab Madison värskust, kandepinna laiendamist, uutlaadi liikmete ligimeelitamist ning aseesimeeste efektiivsemat rakendamist.

"Siiamaani aseesimeeste kohad on olnud puhtalt fiktiivsed," sõnas europarlamendisaadik Delfile.

Mida Jaak Madison veel rääkis, näed juba videost!