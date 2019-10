EKRE annab turmtuld Tanel Kiige juhitava ministeeriumi pihta: LGBT ühingu rahastamine peab lõppema. Nende toetamine on ebaseaduslik

"Peame vastuvõetamatuks, et Eestis varem võimu teostanud erakonnad on aastate jooksul ehitanud üles ideoloogiliste kodanikuühenduste võrgustiku, mida peetakse üleval maksumaksja raha eest," seisab nende avalduses.

"Aastaid sotsiaalministeeriumit kontrollinud sotsiaaldemokraatlik erakond on toonud riigi hõlma alla mitmeid homoorganisatsioone, mis elatuvad peaaegu täielikult riigi rahast. Viimase kuue aastaga on näiteks Eesti LGBT ühingu rahastamine maksumaksja taskust kasvanud 16 korda – 6000 eurolt 2013. aastal 96 000 euroni 2019. aastal," märgivad nad.

Lisatakse, et maksumaksjad ei pea rahastama homo- ja sooideoloogiat propageerivaid ühinguid, mis tahavad ümber kujundada ühiskonna kõlbelisi alusväärtusi ja hoiakuid, kaasa arvatud abielu ja perekonna institutsiooni tähendust.

"On ebaseaduslik, et Eesti LGBT ühingut toetatakse hasartmängumaksust laekuvatest summadest. Seaduse järgi peaks sotsiaalministeerium jagama hasartmängumaksust laekuvat raha meditsiini, hoolekande, perede, vanurite, puuetega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projektide toetamiseks. LGBT ühingu rahastamine seaduses märgitud valdkondade alla ei kuulu," jätkatakse oma avalduses.

Tuuakse ka välja, et kutsuta üles LGBT aktivistide ühinguid sulgema. "Meie eesmärk on lõpetada seksuaalvähemuste riiklik rahastamine, et kõik ideoloogilised kodanikuühendused saaksid tegutseda võrdsetel alustel."