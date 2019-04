Ekaterina Taklaja: ETV+ vajab vaadatavuse tõstmiseks rohkem omasaateid

Taklaja ütles Delfile, et ETV+ turuosa, mis märtsis oli 0,9 protsenti, pole venekeelsete kanalite seas kõige madalam. "Näiteks kanali 3+ osakaal oli märtsis 0,8 protsenti, väiksemad on ka Pjatnitsa, CTC ja teised," sõnas ta.

Vaadatavuse osakaal näitab sisuliselt telerivaatamisele kulutatud aega, mis on ainult pool tõest. Kui uurida vaatajate arvu, siis selgub, et ETV+ oli kuu lõikes kõigist venekeelsetest kanalitest suurima vaatajaskonnaga. Nimelt vaatas märtsis ETV+ vähemalt 15 minutit 352 000 inimest, PBK-d 345 000 ja RTR Planetat 301 000 vaatajat.

"Neid kahte näitajat – vaatajate arv ja vaatamisaja osakaal – koos vaadates on ühelt poolt selge, et ETV+ on hästi täitnud eesmärgi jõuda võimalikult paljude inimesteni, aga programmi tuleb edasi arendada nii, et inimesed vaataksid ETV+ kanalit kauem," märkis Taklaja. Selleks oleks vaja toota rohkem omasaateid ja osta eksklusiivsemaid sarju ning filme, ent siin tõusevad päevakorda rahalised küsimused.