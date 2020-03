Eile tuvastasid laborid 9 koroonaviirusesse nakatunut

Alates 31. jaanuarist on kokku tehtud 2259 COVID-19 testi. Enamikul koroonaviirusega patsientidel on kerged sümptomid, kokku on hospidaliseeritud 8 inimest. Keegi koroonaviiruse tõttu intensiivravi vajanud pole.

Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu Haigla laborites. Tänase seisuga suudavad laborid analüüsida päeva jooksul 500-600 proovi.

Testitakse raskelt haigeid ja riskirühmadesse kuuluvad inimesi, sealhulgas eakaid ja krooniliste haigustega inimesi. Juhuvalimi testimist on kavas rakendada vaid nii-öelda eesliini töötajate testimiseks, kes võivad nakkust edasi kanda riskirühmade patsientidele – tervishoiu- ja hoolekandeasutuste töötajatele ja teistele elutähtsaid teenuseid osutavatele inimestele.

Lähipäevil käivitub 8 Eesti linnas perearsti saatekirja alusel tasuta koroonaviiruse laiendatud testimine. Esimene drive-in põhimõttel tegutsev proovivõtukoht avatakse Tallinnas, järgnevatel päevadel avatakse sellised testimiskohad ka Tartus, Pärnus, Kuressaares, Viljandis, Narvas, Paides ja Kohtla-Järvel. Haigestumisel peavad inimesed helistama oma perearstile, kes hindab patsiendi koroonaviiruse testimise vajadust vastavalt terviseameti protokollile.

Sümptomite (köha, palavik) avaldumisel tuleb helistada perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220, kust antakse käitumisjuhised. Koroonaviirusega seotus küsimustele on ööpäevaringselt avatud tausta häirekeskuse infotelefon 1247. Haiglates ja hooldekodudes on alates eilsest telefoniteel võimalik vestelda hingehoidjaga.

Hingamisraskuse või õhupuuduse korral tuleb helistada hädaabinumbrile 112.