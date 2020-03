Eile tuvastasid laborid 35 koroonaviirusesse nakatunut

Võrreldes eilsega lisandus 35 positiivset, neist 11 Tartu maakonnas, 8 Harjumaal, 8 Võrumaal, 2 Ida-Virumaal, 2 Pärnumaal, 2 Saaremaal, 1 Lääne-Virumaal ja 1 Põlvamaal. Vanusjaotuselt on 60+ positiivsete osakaal 19%.

Eileõhtuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 28 patsienti, neist 7 on intensiivravis ning 5 on kriitilises seisundis. Haiglatest on välja kirjutatud 8 inimest.

Eesti andmeid kuvava koroonakaardi leiab veebilehelt www.terviseamet.ee/koroonakaart (Internet Explorerit kasutades ei ole leht korrektselt kuvatud).

Terviseamet, sotsiaalministeerium ning riik tervikuna töötab selle nimel, et tarnida Eestisse rohkem isikukaitsevahendeid. Eesti osaleb Euroopa Komisjoni ühishankes, kus soetatakse hingamiskaitsevahendeid, kindaid, kaitserõivaid ja –prille. Euroopa Komisjoni ajakava kohaselt võib hange nihkuda maikuusse.

Lisaks on terviseamet sõlminud kaks lepingut, millest ühega telliti märtsi alguses 50 000 FFP3 respiraatorit, neile lisaks veel 85 000 FFP3 respiraatorit. Pooleaastane raamleping võimaldab tellida kuni 260 000 maski.

Märtsi lõpuks peaks meieni jõudma 200 000 kolmekihilist kirurgilist maski, kuid peame arvestama, et tarneaeg pikeneb. Ka käivad läbirääkimised FFP2 tarnijatega ning teeme kõik, et need jõuaksid lähinädalatel Eestisse. Terviseamet saab isikukaitsevahendeid peamiselt läbi Eesti tarnijate ning Hiina tootjatelt. Paraku peame aga arvestama sellega, et praeguses olukorras on logistikaettevõtetel erinevaid tõrkeid ning tellimuste tarneajad võivad viibida.