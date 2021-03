Eile tehti Eestis rekordilised 11 000 vaktsineerimist, Eesti jätkab AstraZenecaga vaktsineerimist

Kokku on praeguseks vähemalt ühe vaktsiinidoosiga end kaitsnud üle 122 000 inimese, neist 50 691 on saanud mõlemad vaktsiinidoosid. Üle 80-aastastest on praeguseks üle Eesti vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 31 protsenti.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tunnustas tervisevaldkonda ja tervishoiutöötajaid, kes praeguses kriitilises olukorras on teinud suuri pingutusi, et saaksime vaktsineerimisega võimalikult paljudele inimestele COVID-19 haiguse eest kaitset pakkuda. "Perearstide juures jätkub riskirühma inimeste vaktsineerimine ning samal ajal on käimas ka haridustöötajate ning kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande töötajate vaktsineerimine. Nädalavahetusel toimub kõigi soovijate vaktsineerimist ettevalmistav piloot, mille käigus saavad erinevates raviasutustes üle Eesti ennast vaktsineerida 6 000 üle 65-aastast inimest," ütles minister Tanel Kiik. "Meie eesmärk on teha sel nädalal kokku vähemalt 40 000 vaktsineerimist."

Üle 80-aastastest inimestest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 31% üle Eesti ja mitmetes maakondades ka juba palju enam. Kõige kõrgem on üle 80-aastaste inimeste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga Hiiumaal 53,1%, Saaremaal 51,3%, Läänemaal 51,3%, Raplamaal 48,3%, Pärnumaal 42,7%, Viljandimaal 39,4%, Jõgevamaal 39,1%, Tartumaal 32,7%.

"Praegusest kriisist väljumiseks on esmatähtis kaitsta vaktsineerimisega võimalikult kiiresti COVID-19 haiguse suhtes kõige haavatavamaid ehk üle 80-aastaseid ning teatud diagnooside ja haigustega inimesi, kes võivad põdeda COVID-19 haigust väga raskelt ja vajada haiglaravi. Riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitus kasutada edaspidi AstraZeneca vaktsiini kõigil täisealistel sõltumata vanusest võimaldab meil kiiremini edasi liikuda ka 70-79-aastaste inimeste vaktsineerimisega," lisas minister Tanel Kiik.