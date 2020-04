Eile suri koroonaviirusse üks inimene. Ööpäevaga lisandus 58 positiivset testi, üle poole neist Saaremaalt

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (36), Harjumaal (9), Ida-Virumaal (4), Tartumaal (2) ja Pärnumaal (2). Jõgevamaal, Lääne-Virumaal, Valgamaal ja Viljandimaal lisandus üks positiivne ning ühe nakatunu täpsed andmed on väljaselgitamisel.

Eestis on kokku tehtud 19 091 testi, nendest 1018 ehk 5% on olnud positiivsed.

Täna hommikuse, 4. aprill seisuga, vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravil 113 patsienti, 20 inimest on juhitaval hingamisel, haiglatest on välja kirjutatud 59 inimest. COVID-19 viiruse tõttu on surnud 13 inimest.

Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegruppides 45-49 eluaastat (11%) ja 50-54 eluaastat (10%) ning vanusegrupis 55-59 eluaastat (10%).

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) täpsustus tänaste andmete kohta:

Täna avaldatud statistikas liikus üks varasem Saare maakonnas tehtud positiivne testitulemus 29. märtsi statistikast 3. aprilli statistikasse, seda labori poolt tehtud andmete korrigeerimise tõttu. 3. aprillil laekus labori poolt varasema positiivse proovimaterjali võtmise ajaga 28. märts, mis varasemalt oli 29. märts. Parandused viidi sisse tagantjärgi.