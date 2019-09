Eile Sauel teenindamata jäänud ATKO liinidel oli täna hommikul jälle probleeme

"Juba teist päeva on probleemid kooliliinidega S3 ja S10. Tuhat vabandust, ega muud ei oska ütelda," teatas Saue vald täna hommikul sotsiaalmeedias.

Hiljem selgus, et need, kes kauemaks ootama jäid, bussi ikkagi ka nägid. ATKO pressiesindaja Ulla Sats ütles Delfile, et S3 ja S10 liinidel, kus eile buss üldse ei sõitnud, jäid ühissõidukid täna pisut hiljaks. Sama kinnitas ka tagantjärele Saue vald, kes oli kannatlikelt klientidelt vastava info saanud.

"Kõik bussid läksid hommikul välja, aga osadesse peatustesse jäid nad hiljaks, kuna marsruudid olid uued ja elektroonika seadistused on veel täpsustamisel. Mõnel liinil hilinesid bussid viis kuni kümme minutit," selgitas Sats.

Satsi sõnul seadistati ka enne liinide teenindamisega alustmaist sõidukeid, kuid mõndadel bussidel võtab täpsustamine veidi rohkem aega. "See on alguse asi. Võtab vaid mõned päevad aega, kuni need asjad paika saavad," ütles Sats.

Seega paar päeva tuleb vähemalt S3 ja S10 liinidel arvestada võimalike hilinemistega. Sats aga kinnitab, et bussid päris väljumata enam ei jää.

Saue vald aga selle lubadusega enam leppida ei saanud ja teatas, et kuni reede õhtuni on Saue valla poolt tellitud tellimusveona liinide S3 ja S10 marsruutidele Hansabussi ja Samati bussid.

"Juhul, kui peatuses on ka ATKO buss, ei pea muretsema, mõlemad bussid viivad sihtkohta. Liini S10 teenindab väikebuss ja S3 normaalbuss. Bussidega sõitmine on tasuta," teavitas vald.