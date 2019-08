Eile oli väga hea päev: liikluses ei saanud mitte keegi vigastada

"Viimati oli vigastustevaba päev 22. aprillil ehk 110 päeva tagasi. Kõige toredam liiklusinfo, mida saame hommikul välja saata, on tõdemus, et eelmise päeva jooksul on kõik inimesed terve ja elusana koju jõudnud. Hoidke liikluses end ja teisi! Loodame, et liiklusõnnetusvabu päevi tuleb sel aastal juurde," avaldab politsei lootust.

Intsidente eile siiski toimus: Tartus kukkus jalgrattur, ärandati kaks autot - sealhulgas üks motoroller-auto - ja tabati kaks narkojoobes ja 12 lihtsalt purjus isikut.