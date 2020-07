Eile Eestisse jõudnud Ukraina tööjõu seas on kolm koroonapositiivset

Tallinna jõudnud võõrtöölised suunati pärast maandumist SYNLAB-i meditsiinilabori telki, kus neilt võeti koroonaproov, mille tulemused selgusid tänaseks. Terviseameti pressikonverentsil kinnitas ameti juhi kohusetäitja Mari-Anne Härma, et koroonaviirus on tuvastatud kolmel võõrtöölisel, kuid testide tulemuste laekusel võib nakatunuid veelgi lisanduda.

Kõik siia tulnud 170 inimest peavad kõik viibima kaks nädalat enne tööleasumist tööandja pakutud ruumides karantiinis.

Eile märkis Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo, et ei usu, et mõnel töölisel koroonaviirus avastatakse. „Meil oli kokkulepe, et haiged inimesed ei tohi lennukisse tulla,” ütles ta. Tema sõnutsi ei pea karantiini minema ka ettevõtjad, kes võõrtöölistele vastu tulid.

