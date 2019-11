Eiki Nestor: olukord on jabur, aga juriidiliselt on Mart Järvikul õigus

Maaeluminister ja EKRE liige Mart Järvik saatis reformierakondlasest maaelukomisjoni aseesimehe Urmas Kruuse teabenõude tagasi, sest leidis, et riigikogu liikmel ei ole õigust teabenõudeid esitada.

Nestor ültes Delfile, et teabenõue võimaldab välja nõuda dokumente, kuid on tõepoolest olemas kohtulahend. "Selle kohtulahendi autor on Jevgeni Ossinovski, kus kohus jõudis jaburale järeldusele, et kui muidu teabenõuet saab esitada iga Eesti inimene, siis riigikogu liikmele see ei kehti," nentis ta ja lisas, et kohtu hinnangul on riigikogu liikmetel teised parlamentaarse kontrolli vormid.

Ossinovski toona kohtuotsust edasi ei kaevanud, sest oli esitanud teabenõude haridus- ja teadusministeeriumile. "Aga kui oleks pidanud kohtusse minema, siis ta sai ise haridusministriks," sõnas Nestor. Seega oleks pidanud Ossinovski hakkama iseendaga kohut käima, mistõttu ta edasisest vaidlusest loobus.

"Minu meelest Kruuse võiks selle ministri kirja kohtusse kaevata ja käia lõpuni," sõnas Nestor. "Kui igaühel on õigus teabenõudega dokumente välja nõuda, siis peab see olema ka riigikogu liikmel," märkis ta.

Kruuse ei osanud veel öelda, kas pöördub antud küsimuses kohtusse või mitte ja tõi välja, et teised ministeeriumid on teabenõuetele ka vastanud. Igal juhul lubas ta esiti Järviku järgmise kirja ära oodata.

Kruuse saatis 25. oktoobril maaeluminister Järvikule teabenõude, milles soovis näha listeeriapuhanguga seotud kirjavahetust veterinaar- ja toiduametiga, samuti kirjavahetust ministeeriumi sees. Viis päeva hiljem saatis Järvik teabenõude Kruusele tagasi põhjendusega, et Kruusel pole riigikogu liikmena õigust teabenõudeid esitada. Eile saatis Kruuse sama teabenõude Järvikule uuesti.