Eiki Nestor: mul oli õnn alustada poliitikuna põhiseaduskomisjonist, mida juhtis Mart Nutt

"Kuu aja jooksul saime sõbraks ja olime sõbrad siiamaani. Ta oli parimas mõttes hea vana Isamaa kooli mees, Eesti patrioot ja riigimees," ütles Nestor.

Ta ütles, et tänasele riigikogu koosseisule ja Isamaa erakonnale on Nuti kaotus äärmiselt suur. Hilisemas elus on Nestor ja Nutt olnud nii samal kui eri poolel, aga see pole neil seganud hästi läbi saamast. Nutt oli Nestori sõnul kaasaegse konservatiivse maailmavaate esindaja.

Kui nendel riigikogu valimistel Nutt asendusliikmena sisse sai, oli Nestoril väga hea meel, sest enamuses võiks olla alati olla mõni inimene, kes tuletab kaaslastele meelde, et ka vähemusest tuleb lugu pidada.

Nuti puhul meenutati seda, et ta oli väga pika staažiga riigikogu liige, kes kuulus peaaegu 30 aastat riigikokku. "Pika staažiga inimestel on suur eelis, et nad hoiatavad nooremaid kolleege, kui nood kipuvad tegema samu vigu, mis vanemad ise on teinud," ütles Nestor.

"Ka mina tundsin viimastel aastatel, et minu ülesandeks on teiste hoiatamine. See on staažikamate püha kohus, et ajaloolise kogemuse pealt liigse tormakust maha võtta. Mart muidugi inimesena oli salliv ja sõbralik, kaasamõtlev. Väga kahju!" lausus Nestor.