Eiki Nestor: miks Isamaal teise pensionisamba hukkamisega nii kiire on?

"Ah, et miks Isamaal selle teise pensionisamba hukkamisega nii kiire on? Kõigepealt peaksid eelnõud olema varem valmis, kui arvutused, sest muidu läheb jamaks. Isamaal läheb jamaks. Veel parem oleks Seedrile, kui ka vastuvôtmine oleks varem. Ja kauaks seda valitsusliitu on, mine tea? Muus koosluses sellist jaburdust poleks ju võimalik vastu võtta," kirjutas Nestor sotsiaalmeedias.

"Keskerakonna võimalused erakorraliseks tekivad aga alles n aja pärast ja teadmata suuruses. See võiks ju olla hale nali poliitikas, aga kahjuks on see huumor väga must," lisas ta.

Nestor viitab oma kirjutises Isamaa soovile muuta II pensionisammas vabatahtlikuks ühe korraga, millele seisis vastu rahandusministeerium, kelle hinnangul tuleks reformi poolitada. Seaduseelnõu peab valmima septembris, kuid mida eelnõusse kirjutada pole veel selge, sest poliitikud pole keerulise küsimuse paljudes asjades üksmeelt leidnud.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles eile, et praegu on kokku lepitud teha pensioni II samba reform ära ühe korraga, et inimestel oleks selge, millistel tingimustel saab II sambast lahkuda, millise aja jooksul toimuvad väljamaksed ning kuidas ja mis tingimustel on võimalik investeerimiskontoga ühineda.