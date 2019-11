Eiki Nestor: kui kaua me laseme siseministril lollusi suust välja ajada?

"See ei ole enam naljakas. Kui kaua me laseme siseministril lollusi suust välja ajada? Paranoiat ei saa ravida valitsusse kuulumise abil. Ma ausalt ei tea, milline on ametlik käik, kui kellegi au ja väärikust valetamisega riivatakse, aga SDE ja Reformierakond võiksid selle ette võtta. Ja see mees on siseminister, kes kuulutab, et erakonnad algatavad asju! Ta ei tea ju õigusriigist kõigevähematki," kirjutas Nestor sotsiaalvõrgustikus Facebook.

Nestor selgitas Delfile, et Eesti on õigusriik ja igasuguste uurimiste algatamiseks on oma kord. "Mart Helme ütlemises, et selle algatajad on kaks opositsioonierakonda – koos "peavoolumeediaga" muidugi – on häbematus lihtsalt," sõnas ta. "Ükski erakond, isegi EKRE ei saa algatada mingit asja ja see on õigusriigi põhiline tunnus. Poliitilstel põhjustel asju ei algatata," toonitas Nestor.

Mart Helme tunnustas täna välja saadetud pressiteates vandeadvokaat Urmas Arumäed otsuse eest loobuda maaeluminister Mart Järviku majavälise õigusnõuniku ametikohast, et säästa ministrit alusetute ja poliitiliselt motiveeritud rünnakute eest.

Helme avaldas ka lootust, et kriminaalasja algatamine Arumäe suhtes on alusetu ja mingit huvide konflikti või selle ärakasutamist advokaat Arumäe poolt PRIA suhtes ei ole tegelikult toimunud.

"Aga selge on see, et olukorras, kui nõuniku suhtes on algatatud poliitiliselt motiveeritud kriminaalasi, ei ole võimalik ministril normaalselt oma tööd teha. Tunnustan Arumäed otsuse eest nõustamislepingust loobuda," ütles Helme.