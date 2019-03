Eiki Nestor: koalitsiooni nii ei tehta, et tulge oma häältega ja aidake meie ideid ellu viia

Mida arvate Reformierakonna ettepanekust alustada koalitsioonikõnelusi Reformierakonna, sotside ja Isamaa vahel?

Kui kutsutakse läbi rääkima, on alati viisakas läbi rääkida, aga öelda, et oleks nüüd kindlat tulemust näha, seda enne läbirääkimisi kunagi ei saa.

Kas teie hääletate homme juhatuses koalitsioonikõneluste poolt või vastu?

Mina, jah, alati pooldan läbirääkimisi. Ma ei pruugi alati pooldada läbirääkimiste tulemust, aga läbirääkimisi toetan alati.

Kui tuliseks võivad arutelud sotside sees kujuneda?

Üldiselt on riigimehelik lähenemine meile iseloomulik. Me teame, et oma ideid on koalitsioonis alati lihtsam ellu viia kui opositsioonis, ja seetõttu ka saame aru, kui peetakse läbirääkimisi. Seetõttu ma usun, et ju me läheme läbi rääkima. Kindlasti anname aru, et see ei pruugi lihtne olla.

Mis võib saada koalitsioonikõneluste suurimaks komistuskiviks?

Ei hakka ennustama. Ma arvan, et need luhtunud läbirääkimised kahe erakonna (Reformierakonna ja Keskerakonna — toim) vahel on suhtumise küsimus. Ühtpidi on tore, kui keegi valimised võidab, aga koalitsiooni nii ei tehta, et tulge nüüd juurde ja aidake meil meie ideid ellu viia, aga oma häältega. Nii kunagi mingit koalitsiooni sellistel põhimõtetel ellu viia ei saa.

Mis on sotsiaaldemokraatide nõudmised, mida kindlasti ellu soovitakse viia?

Meid huvitavad meie ideed, võimalus neid ellu viia ja kas on võimalik nendele leida toetust.