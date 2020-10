Ei Aivar Mäe tööleping ega Estonia teatri põhikiri selgita, miks maksti mehele hüvitiseks poole aasta palk

Estonia rahvusooperi põhikirja kaks punkti puudutavad peadirektori hüvitist. Ometigi ei ütle kumbki punkt, et kui peadirektor tahab ise tagasi astuma, peaks talle hüvitist maksma. Samamoodi pole säärast hüvitist ette nähtud Aivar Mäe töölepingus, mida Estonia kolme küsimise peale ajakirjanikuga ei jaganud, kuigi seaduse järgi pidid nad seda tegema.

Siiski selgub, et säärane hüvitis on juriidiliselt täiesti korrektne.