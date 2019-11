Ehmatus lõi suu lukku? Koalitsioon hoidub minister Järviku valetamist kinnitanud aruannet kommenteerimast

Huvitaval kombel vaikivad lisaks koalitsioonile ka opositsioonipoliitikud. Facebookis, mida poliitikud kasutavad pigem tihti kommentaaride edastamiseks, on õhtul kella kuueks sõna võtnud opositsioonist avalikult vaid sotsiaaldemokraatide juht Indrek Saar ning Reformierakonna juht Kaja Kallas, kes märkis, et raport räägib sama juttu, mida opositsiooni umbusaldusavaldus Järviku osas. “Härrased ja prouased koalitsioonist, mis teil veel vaja on otsustamaks, et minister ei sobi ametisse? Kaua võib?” esitas Kallas postituse lõpus kaks küsimust.

Indrek Saar tegi aga ettepaneku Rattale minna kahe avaldusega Kadriorgu. Saar viitas sellele, et Ratas võiks riigimehelikult Mart Järvikul ja Mart Helmel paluda ministrikohad vabastada. "Eesti saaks koheselt valitsuse, kus oleks kaks Marti vähem ja mis oleks ühtlasi ka mõnevõrra usaldusväärsem ja vähem valetav valitsus. Tõsi, leida tuleks uued ministrid, aga selles valitsuses üle igasuguse talutavuse piiri tõusnud ebapädevuse, korruptsiooni- ja julgeolekuriski vohamine saaks ehk mõneks ajaks leevendust."