Ehmatus lõi suu lukku? Koalitsioon hoidub minister Järviku valetamist kinnitanud aruannet kommenteerimast

Huvitaval kombel vaikivad lisaks koalitsioonile ka opositsioonipoliitikud. Facebookis, mida poliitikud kasutavad pigem tihti kommentaaride edastamiseks, on õhtul kella kuueks sõna võtnud opositsioonist avalikult vaid Reformierakonna juht Kaja Kallas, kes märkis, et raport räägib sama juttu, mida opositsiooni umbusaldusavaldus Järviku osas. “Härrased ja prouased koalitsioonist, mis teil veel vaja on otsustamaks, et minister ei sobi ametisse? Kaua võib?” esitas Kallas postituse lõpus kaks küsimust.