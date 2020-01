Ehitus- ja lammutusprahi sissevedu Soomest Eestisse on järsult kasvanud

"Kogused on aastate lõikes muutunud, aga 2019. aastal on need üsna hüppeliselt tõusnud. Taotlusi tuli sisseveoks palju rohkem ja taotletud kogused on ka ligi kümme korda suuremad kui aastal 2018," iseloomustab keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja Reet Siilaberg, vahendab ERR-i uudisteportaal.

2019. aastal lükkas keskkonnaamet tagasi kolmandiku taotlustest.

"Nende taotluste puhul keeldusime sisseveo loa andmisest, sest ettevõttes kuhjusid jäätmed jäätmekäitluskohas, lisaks selgus erinevatest tõenditest, et ettevõte ei suuda sellises koguses jäätmeid keskkonnaohutult käidelda," märgib jäätmebüroo peaspetsialist Katrin Kaare.

Lisaks tühistas amet ühe väljastatud ehitus- ja lammutussegaprahi sisseveo loa. See juhtus pärast seda, kui keskkonnainspektsioon pidas Reisisadamas kinni Soomest tulnud veoki, millega Eestisse toodi hoopis sortimisest järele jäänud sortimisjääki. Tegemist oli Soome ettevõtte Suomen Öljykierrätys veoga.