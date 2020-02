Eestlaste reisiseltskond ootab Tenerife lennujaamas hommikuni uut lendu. Infot jagatakse kitsilt

Smartlynxi lend Tenerifelt Riiga pidi väljuma kell 14.05, kuid lükkus tunni võrra edasi. Kui reisijad lennukis olid ja kuulda oli mootori käivitamise häält, jäi see aga äkki seisma ja reisijad saadeti lennujaama tagasi.

Kaheksapealine eestlaste reisiseltskond võttis ühendust reisikorraldaja Novatoursiga, et uurida, mis edasi saab, sest esialgu ei saanud inimesed oma pagasitki kätte. Üks reisijatest rääkis Delfile, et esmalt öeldi Novatoursist, et tööpäev on läbi ja murega aidata ei saa. Hiljem anti siiski teada, et püütakse lahendus leida.

Kui lend lükatakse edasi, tühistatakse või broneeritakse üle, siis on lennufirmal kohustus reisijate eest hoolitseda. Tagada neile näiteks helistamisvõimalus, toitlustus, vajadusel ka majutus ja transport. Smartlynx pole aga tühistatud lennu reisijatele mingit lahendust pakkunud ja nii ootavad nad koos väikeste lastega juba tunde lennujaamas, kust saadeti neid samuti välja.

"Hetkel oleme täielikult teadmatuses. Vähemalt anti lõpuks pagas kätte, sest seda ootasime samuti mitu tundi ega teadnud, kas selle ikka tagasi saame," ütles praegu lennujaamas viibiv reisija. "Lennujaamast öeldi meile, et me välja läheksime ja meiega tegeletakse edasi, kuskil aga ei paista kedagi meil vastas olevat. Loodetavasti saame reisikorraldaja kaudu rohkem selgust," lisas ta.

SmartLynxi pressiesindaja Snezana Tomic ütles, et lend jäi ära ootamatute tehniliste rikete tõttu. Uus lend tõuseb Tenerifelt õhku kell 9 homme hommikul. Kõik reisijad saavad lennufirma kulude-kirjadega hotellis öö veeta. Tomic palus lennufirma nimel reisijate ees vabandust ebamugavuste pärast.

Tenerifel viibiv reisija märkis siiski vaid viis minutit enne Tomicu vastust, et inimestele pole infot jagatud, seega pole selge, millal eestlased hotelli pääsevad.