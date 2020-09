Eestlasest ellujäänu arvas pärast lööki vastu Estonia keret nägevat meres midagi valget liikumas

Eesti valitsuse ekspertkomisjoni liige, laevainsener Märten Vaikma tõi pärast video vaatamist välja, et laeva kiirus õnnetuse ajal oli 14 sõlme.

„Iga teine alus pidi liikuma kiiremini, et seda vigastust tekitada. Ma ütleksin, et see on ebatõenäoline. Minu esmamulje on, et see pidi juhtuma, kui laev laskus merepõhja poole. See pidi olema mingi objekt, näiteks kivi,” ütles Vaikma.

Vaikma selgitas, et kui vigastuse oleks tekitanud teine alus, oleks sellel olnud teine kuju.

„Kui oleks olnud kokkupõrge, oleks kogu külg kraabitud. See vigastus, nagu mina seda näen, on väga lokaalne,” ütles Vaikma.

Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur ja laevaehituses doktorikraadi omav Kristjan Tabri viitas jätkuvalt uurimiskomisjoni raportile. Laeva sellest osast põgenenud tunnistajate ütlused viitavad tema sõnul sellele, et vigastus ei tekkinud enne laeva uppumist.

„Nad ei maini, et oleksid näinud selles piirkonnas mingit vett. See kehtib ka inseneride kohta, kes põgenesid juhtimisruumist. On väga raske uskuda, et neil oleks õnnestunud välja pääseda, kui vesi sealt sisse tungis,” ütles Tabri.

Kas vraki esimene uurimine oli ebapiisav, küsis VG.

„Seda on minul keeruline hinnata. On olnud palju spekulatsioone, aga enamik eksperte selles valdkonnas arvab, et me peaksime edaspidigi lähtuma algsest raportist,” ütles Luik VG-le.

Kas uus uurimine ei võiks spekulatsioone lõpetada, küsis VG edasi.

„Ei, suurte laevatragöödiatega on kahjuks alati spekulatsioone. Aga loomulikult peaks olema eesmärk kas kinnitada algseid järeldusi või lisada olulisi detaile või teha kindlaks, mis on selle vigastuse põhjus ja kas see laevahukku mõjutas,” ütles Luik.