Eestlased peavad Ühendkuningriiki sisenemisel endiselt eneseisolatsiooni jääma, leedukad ja soomlased mitte

"Oleme endiselt seisukohal, et arvesse võttes epidemioloogilist olukorda, ei pea Eesti olema karantiinikohustusega riikide hulgas," ütles välisministeeriumi meedianõunik Mari Krusten Delfile.

Krusten märkis, et seda on Ühendkuningriigile erinevate kontaktide kaudu alates nende vastava otsuse tegemisest 10. juulil ka väljendatud.

"Kinnitame, et Eesti diplomaadid nii Londoni saatkonnas kui pealinnas jätkavad aktiivset suhtlemist selle nimel, et Eesti eneseisolatsiooni kohustusega riikide nimekirjast eemaldataks. Asjaajamise protsessid võtavad riikides erinevalt aega ning meile teadaolevalt on Ühendkuningriigis nimekirja ülevaatamine ka käimas," lisas Krusten.

WHO andmetel on Ühendkuningriigis koroonaviirusesse nakatunute arv 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul 14,2, Eestis on see näitaja 2.

Ühendkuningriigi eneseisolatsiooni kohustuseta riikide nimekirjas on teiste seas Soome ja Leedu, kuid puudub Läti.

