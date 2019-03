Eestlased on õnnelikumad kui enamus ülejäänud maailma, esirõõmsatele Soomes jäädakse kõvasti alla

Seitsmes õnneraport jälgib sarnaselt varasemate aastatega õnne järgmistest inimelu punktidest: sissetulek, vabadus, usaldus riigi vastu, oodatav eluiga, sotsiaalsüsteem ning lahkus.

Kui vaadata Eesti paiknemist õnnegraafikus, siis siin on inimesed rahul sotsiaalsüsteemiga ja võrreldes Lätiga (mis on 53. kohal), on Eestis suurem vabadus otsuste langetamiseks. Lõunanaabreid on kirjeldatud kui lahkemaid ja tervemaid.

Leedu on edetabelis 44. kohal, Venemaa 70. kohal.

Raporti teine osa võtab vaatluse alla õnnetunde ja poliitilise aktiivsuse seose. Tuuakse välja, et Brexiti hääletuse puhul hääletasid pigem EL-st lahkumise poolt need, kes olid eluga keskmiselt 2,5 protsendipalli vähem rahul.

USA puhul tuuakse näide, et need inimesed, kes vähem naeravad, valivad suurema tõenäosusega vabariiklasi.

Õnnelikud inimesed on üldpildis poliitikas aktiivsemad ning hääletavad erakondade poolt, kes on lubadustes vähempopulistlikud.

Maailma kõige õnnelikumad riigid on Soome, Taani, Norra ja Island. Esikümnesse mahuvad veel Holland, Šveits, Rootsi, Uus-Meremaa, Kanada ja Austraalia.

Maailma kõige "õnnetumad" riigid on Lõuna-Sudaan, Kesk-Aafrika Vabariik, Afganistan, Tansaania, Rwanda, Jeemen, Malawi, Süüria, Botswana, Haiti.

2018. aastal oli Eesti õnneraportis 63. kohal ja Soome oli kõige õnnelikum riik. 2017. aastal oli Eesti 66. kohal, kõige õnnelikum oli Norra. Veel aasta varem oli Eesti 73. kohal.

Õnneraportit saab vaadata SIIN.