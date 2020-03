Eestlased maailmas, andke teada, kuidas on edenenud koju jõudmine! Head uudised Peruust: otsitakse võimalusi EL-i kodanike Euroopasse tagasi toomiseks

Hispaania lubas kehtestada karmid meetmed alles järgmise päeva hommikul kella 8-st, seega oli parajasti aega, et jõuda 500 km eemal asuvasse väikelinna Tarifa... Portugalist väljudes oli vastassuunas paarist sõjaväeautost lihtsamat sorti piiripunkt moodustatud, samuti sagis ümber nende uudistegrupp, kelle kaamerasse keegi tähtsam, sirgema seljaga mees suud vahutas... Jäi üle vaid gaasi vajutada ja Tarifa teele jäävat asfalti kulutada, Sevillast taaskord möödudes mõtlesin, et kui tore, saab peale kriisi jälle tulla ja mõnes tapasebaaris külma õlut nõuda...

Järgmine päev Hispaania, Tarifa

Mõne kõne järel saatkonda ja Välisministeeriumisse oli õhus suur kahtlus, et matkaauto Peebuga mööda maismaad üldse tagasi saaks sõita... Tundus, et riigipiiride kiiruse peale sulgemine on uus atraktiivne poliitikute spordiala... Seejärel hakkasid hargnema teised potensiaalsed stsenaariumid, kas minna mõneks ajaks koju, saata Peep treileriga või jätta Peep Hispaaniasse? Oleme juba 6 kuud kõik koos ringi sõitnud, et vähim, mis me teha saame, on sõita nii kaugele, kuhu aeglaseimad riigipiiride sulgemise mängu mängijad lasevad.... Sel hetkel tundus, et kodule lähim, kus veel piirid lahti, on Hollandi...

Nagu lugeja juba teab, arenesid asjad samal ajal ebamääraselt ja kiirelt... Piiri sulges ka Prantsusmaa ja Poola piiril toimuv väga optimismi ei sisendanud, küll aga ei uskunud ma algusest peale, et Merkel ikka laseb meid Peebuga läbi sõita... ja Makroon, kuidas saaks ta omi liitlasi koduteel takistada, rääkimata Skandinaavia kuningatest... Samu kahtlusi eelnimetatud isikute kohta kinnitasid ka vastavad saatkonnad, seega jõuamegi lõpuks tagasi tänasesse päeva...

Toksin mobiiltelefoni navigatsioonirakendusse ülemerenaabri pealinna nime Stockholm, misjärel arvutatakse mulle läbimist vajavaks teekonnaks 3800 km eri riikide maanteid...

Rannas ja Tarifa linnas patrullimis tihedust hinnates märkisin kohe ära, et ju meil see sõit kaunis keeruline saab, küll aga ei ole maanteedel ainsamatki patrulli, teeblokki ega muud eriskummalist peale selle, et autosid liikleb väga vähe.

Saabus ka häid uudiseid, misjärel oli põhjust võtta ühendust tuttavaga Tallinki broneerimiskeskusest, uurisin uuema teabe vettpidavust, et, kas tõesti sõidab Saksamaalt laev... Vastus jaatav, misjärel sain bronerimislingi, kust loen välja Sassnitz-Riga... Uurisin uuesti, et pidavat olema veel ka “stiilselt hilinejate” šarmantsem pakett, et seda “paanikapaketti” ei hakka torkima enam...