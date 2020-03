Eestlased maailmas, andke teada, kuidas on edenenud koju jõudmine! Eestlased Kuubal: jõudsime koju üle noatera!

"Õnneks või kahjuks oli meie tagasilend Kuubalt Amsterdami 16.03. Amsterdamist oleks pidanud edasi lendama LOTiga läbi Varssavi Tallinna, mille tühistamisest Poola piiride sulgemise tõttu saime teada kaks päeva enne naasmist. Võime kinnitada eelkirjeldatud Kuuba lugu ja välisministeeriumi telefonis öeldi meilegi, et uuriksime ise lende ning vaataksime, kuidas edasi," kirjeldas lugeja.

"Ei saagi sellest telefoninumbri mõttest aru või kellele see mõeldud on, sinna helistamine oli pettumus. Peale kõne saime aru, et oleme omapead ja võimalusi koju pääsemiseks jääb iga päevaga vähemaks," sõnas eestlane.

Ta märkis, et Kuubal on internetiga väga kehvasti ja telefonist lennupileteid vaadata keeruline. "Abiks olid Eesti lähedased, kelle kaudu saime teada et Finnair veel lendab läbi Helsingi Tallinna, kuid isegi nende abiga ei julgenud kaka päeva ette pileteid osta, kuna olukord muutub väga kiiresti," rääkis eestlane.

"Jõudsime siis kell 16.30 Amsterdami ning lennujaamas pöördusime kohe Finnairi ja saime teada et Finnairi 16.03 kõik piletid on välja müüdud ja firma lõpetabki 17.03 lennud Eestisse. Airbalticu koduleht ka enam ühtegi lendu ei näitanud. Meie viimaseks ja ainsaks õlekõrreks 16.03 Tallinnasse saada osutus Lufthansa lend läbi Frankfurti. Internet enam samal päeval piletit teha ei lubanud ja hetkeks oli juba mõte tulla maismaalt, kuid Poola piiri olukord on kõigile teada. Lufthansa lauast öeldi esialgu, et nemad ei taha täna pileteid müüa, kuna see on liiga aeganõudev. Selgitasin klienditeenindajale meie olukorda ja seda, et see on põhimõtteliselt meie viimane võimalus enne piiride sulgumist koju saada. Õnneks tuli klienditeenindaja vastu ja tegi meile piletid," kirjaldas ta.

Piletite hinnad hetkel üüratud. "Kahele inimesele veidi alla 900 euro. Võrdluseks mõni kuu tagasi maksime samade piletite eest alla 300 eurot. Piletite broneerimine läbi ülekoormatud süsteemi võttiski aega üle 30 minuti ja järjekord kärsitutest inimestest meie taga paisus vähemalt 15 meetri pikkuseks. Enne seda ise umbes tund järjekorras seistes ja olukorda vaadeldes oli näha kuidas tühistatud lendudele pakkusid kõik lennufirmad asendada oma tühistatud lend mõne aprillikuise lennuga. Ja raha tagasi küsides, öeldi et ainult taotlusega läbi neti, mis võtab aega."

"Mõni puhkes nutma, mõni sõimas klienditeenindajat. Oli inimesi kes jäid lendude sulgemise tõttu lõksu ja oli inimesi, kes ütlesid et neil lihtsalt ei ole raha teise firma pileti ostmiseks," kirjeldas ta valitsevat olukorda.