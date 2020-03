Eestlased maailmas, andke teada, kuidas on edenenud koju jõudmine! "Ärkasime uudisega, et kõik meie lennud on tühistatud"

„Siis aga hakati jätkuvalt kiirelt leviva probleemiga ruttu-ruttu tegelema ning riigid sulgesid üksteise järel piire. 9. märtsi hommikul tuleb teade, et Finnair lõpetab kõik Hong Kongi lennud. Õnneks pakutakse alternatiivi – lendame päev varem marsruudil Perth – Singapur – Helsingi – Tallinn,” näis neile, et esialgu on lahendus leitud.

„Nädal hiljem ärkasime uudise saatel, et Finnair on tühistanud kõik (vähemalt meiega seonduvad) lennud. Kas kunagi saab raha tagasi, ei tea... Ainukene võimalus koju saada on osta uued piletid. Umbes 500€ nägu. Perth – Bangkok – Stockholm – Tallinn: lend 21. märts. Eks näha ole, kas saame Eestisse või tühistatakse ka need lennud. Sellise moega on varsti rahad otsas ja koju ikka ei saa,” ütleb Mairo nördinult lõpetuseks.

Hirm Soomest tagasi Eestisse minna: sellega katkeks ka minu sissetulek

Hoolimata sellest, et välisministeerium soovitab kõikidel eestlastel kiiremas korras kodumaale tagasi pöörduda, kirjutab Andrei Soomest hoopis vastupidise loo. „Tulin 16. märtsil Soome tööle, et alustada ja viia lõpuni uus objekt. Tegelen palkmajade ehitamisega. Viibin Helsingist 400 km eemal üsna kõrvalises kohas – parim viis ennast muust maailmast isoleerida ja samal ajal majanduslikult stabiilseks jääda,” selgitab ta.

Andrei lisab, et tal on hirm tagasipöördumise ees. „Sest kui tagasi lähen, elan teadmatuses ja ei tea mis edasi saab. Sest sellega katkeks ka minu sissetulek. Seega hetkel on plaan jääda siia võimalikult kauaks, kuniks piirid avatakse. Kahjuks pere pole sellega arvestanud, aga eks nad mõistavad ja on mulle igati toeks,” lisab Andrei.

Politseieskort läbi Poola-Leedu ja Läti, Eesti piiril polnud ühtegi autot järjekorras

Positiivselt poolelt kirjutas meile südaöö hakul peatsest kojujõudmisest Teet, kes jäi lõksu Saksamaa-Poola piirile ja sõitis sealt koos teiste baltimaalastega lõpuks koju eri riikide politsei eskorditud konvois. „Lätist alates oli meid ainult kaks eesti bussi ja Läti politsei eskortis meid kolme operatiivmasinaga tempokalt Eestisse. Ilkas piiripunktis polnud järjekorras ühtegi autot, paari tunni pärast loodame koju karantiini jõuda,” vahendas ta „Järgmiste seiklusteni!”