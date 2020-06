Tööjõuvahendajad arvavad, et marjakasvatajate probleem tööjõupuudusega on meedia abil suuremaks puhutud, kui see tegelikult on. Maasikakasvatajate liit sellega ei nõustu: lisaks lühiajalisele töötamissoovile tuleb uusi töölisi ka korralikult välja õpetada ja töökultuuri juurutada.