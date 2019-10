Eestlased Barcelonas: kohalikud on rahumeelsed, äärmuslased laamendavad, politsei käest võib kumminuia või -kuuliga saada

Lisaks teevad kohalikud tänavatel tulekahjusid, et politsei igalt poolt läbi ei pääseks. Kohalikud tõkestavad politseinike teed, et ametnikud ei ajaks meeleavaldusi laiali. Lisaks ajas üks politseikaubik inimese alla.

Peale selle avaldavad kohalikud meelt lennujaamades, et info jõuaks välismeediasse. “Muidugi on see osalt negatiivne, kuna inimesed on lendudest maha jäänud. Samas on teavitamine vajalik,” selgitas Helena. Reedel suleti Barcelonas poode ja asutusi, et inimesed saaksid vaba päeva ja tänavatele tulla.

Barcelonas resideeruv Marlen Ulrika Elisabet Kakkori sõnutsi ei julge ta Eestist küllatulnud emaga kesklinna õhtusöögile minna. “Mu kohalik sõber ütles tänase õhtu kohta nii: “Selles piirkonnas, kus toimub mobilisatsioon, pole turvaline, ärge minge La Rambla tänavale ega Gooti kvartalisse, seal on ohtlik.”,” lisas Kakkori.

Korraldajad soovitavad protestijatele kaasa võtta prügikotid wc-paberiga, mis sümboliseerivat, kui palju Madridi probleeme on vaja Kataloonias puhastada. Demonstratsioonid toimuvad Hispaania (Madridi) valitsuse delegatsiooni ees. “Hommik oli rahulik - lennujaamas võib-olla oli rohkem politseinikke ja linnas oli vähem rahvast, kui tavaliselt ja oli näha öise vandalismi jääke (põlenud bussipeatuse pink ja katkised jalgrattad),” selgitas Kakkori.

Täna peaksid Kataloonia iseseisvuse eest seisjad esitama valitsusele uue manifesti.