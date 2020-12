Eestlanna valiti UNESCO juures töötava rahvusvaheliste ekspertide esinduse asepresidendiks

ICOMOS on UNESCO juures töötav rahvusvaheliste ekspertide esindus, kuhu kuuluvad erinevate maailmajagude esindajad ehk asepresidendid. Euroopat esindavaks ICOMOS-i asepresidendiks valiti tõsises konkurentsis Eesti Kunstiakadeemia dotsent PhD Riin Alatalu. Alatalu valiti nõukogusse ka 2017. aastal.

Teised asepresidendid on Hiina, Brasiilia, Mali ja Türgi eksperdid. ICOMOS-i uueks presidendiks valiti belglanna Teresa Patricio, peasekretär on Kanadast ja laekur USAst.

1965.a. loodud ICOMOS-i sõna maailma eri paigus asuvate mälestiste kaitseks on aastast aastasse kasvanud ja pole juhus, et alles sõjasuitsuse Karabahhiga tegelevad poliitikud räägivad ka ICOMOSi esindajate kaasamisest. Juhtumisi toimus ICOMOS-i 20. kongress detsembri algul ja kuna piirkonna mälestiste saatus oli juba varem päevakorras, oli avalduse sünd tagatud ja jõudis n.ö. kohale. Kongressi teiseks konkreetseks sõnumiks on Thessaloniki (Kreeka) metrooehitajate avalik korralekutsumine.