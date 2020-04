Eestlanna Tai koroonakeskmes: paradiis on muundunud paanikapesaks

” Maski kandmine on kohustuslik. Kui mõnda adrenaliinisõltlast just ligi 600-eurone trahv või Tai vangla sisemus ei ahvatle.

Mäletate seda soovi, et inimesed hommikujooksu käigus seosetult ringi ei tuterdaks? Just. Täidetud! Meenub, kuidas ma unistasin, et keegi poes minu kukil oma ostunimekirja ei täidaks? Jep! Korras: meeter pikivahet, sõbrad! Ja mis mu päikesepõletatud nina puudutab? No seda ei saa ka enam teiste asjadesse toppida, sest pisut üle nädala on Phuketis maski kandmine kohustuslik. Kui mõnda adrenaliinisõltlast just ligi 600-eurone trahv või Tai vangla sisemus ei ahvatle.

Pea kõik piirangud Phuketil kehtestatakse üleöö ning reageerimisaeg nendega kohanemiseks on olematu. Paraku ei saa lootma jääda ka kohalikele aukonsulitele, kes meid erinevatest muutustest ning piirangustest imetlusväärse järjekindlusega umbes kaks päeva pärast nende jõustumist teavitavad. Tõenäoliselt pääsesime maskimaksust vaid tänu kohalike kurjadele pilkudele ja agressiivsele maskidele osutamisele, kuna lugesime sellest välja, et ilmselt oleks mõistlik enda näod siiski kaetuna hoida, teadmata, et selleks hetkeks oli maskiballist osavõtmine juba kõigile kohustuslikuks tehtud.

Koroonapandeemia on Merlini ellu toonud nii mõnedki ebatavalised seigad. Sellest, kuis aukonsulid Merlini ja ta abikaasa pika ninaga jätsid ning mis sorti loomad on Phuketi tänavaid oma kohaloluga "õnnistama" asunud, saab lugeda lähemalt tema Dream n' Trip reisiblogist.

