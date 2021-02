Eestlanna Myanmaris: värisesin hommikul uudiseid jälgides mitu tundi ega suutnud uskuda, et see on tõeline

“Uudised võimalikust riigipöördest olid õhus juba viimased päevad,” rääkis Toivanen. Seetõttu avas ta ärgates kohe BBC uudisteportaali ja luges värskemaid teateid rahva seas armastatud Myanmari kantsleri Aung San Suu Kyi arreteerimisest.

“Lähitundide lakkamatu uudistevoog tõi kaasa teateid ka teiste valitsusjuhtide arreteerimisest ning peagi teatas sõjavägi ametlikult võimu üle võtmisest ja kuulutas välja eriolukorra kestusega üks aasta,” kõneles Toivanen, kes viibib seal koos oma soomlasest abikaasa Joona Toivaneniga. “Olime väga ehmunud, sest veel eile ei aimanud ei kohalikud ega siin elavad välismaalased, et see võiks tegelikult juhtuda. Värisesin hommikul uudisid jälgides mitu tundi ega suutnud uskuda, et see on tõeline.”