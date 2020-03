Eestlanna Itaalias: tahan suve, tulla koju Eestisse, oma aeda... Keeld liikuda tekitab vangi tunde

Mana nüüd kujutluspilt silme ette.



Oled kaks nädalat ainult kodus istunud. Välja pistnud nina vaid lähiümbruse poode ja apteeke väisates, politseinikud trahvimise ja arreteerimise ähvardusel jalutuskäigu põhjendatuse kohta tõendeid nuuskimas.



Või siis tuli sul paotada koduust selleks, et suunduda hüvasti jätma manalateele asunud äiaga. Seda aga mitte traditsioonilisel viisil, vaid uutmoodi "matusel", kus selleks pühendatud haiglaruumis tuleb kirstust paar meetrikest eemale hoida ning kurbusevalu kannatada üksi, leinalisele ruumis seltsi pakkumas vaid surnukeha.



Just sedalaadi on lood Itaalias Sardiinia piirkonnas, kus elab üle pooleteise miljoni inimese. Saarel on praeguse seisuga nakatunuid 330 ringis, surma on viiruse tagajärjel saanud 7. Kuigi olukord on kõige hullem Põhja-Itaalias, hoiab terve riik aina enam kehvemuse suunas rulluvas kriisiolukorras jätkuvalt hinge kinni.



Valeinfo päädib karistusega