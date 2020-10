Eestlane võitis tudengi-Oscari, auhinnaks pilet "suurele" Oscarite galale

Juba septembri keskpaigas kirjutati, et Tallinna ülikooli BFMi lõpetanud German Golub tudengi-Oscari. Siis pääses ta finalistide sekka, nüüd valiti ta rahvusvaheliste tudengifilmide finalistide seast parimaks. Oluline on ka märkida, et seal kategoorias ei kandideeri USA tudengifilmid, kuna neile on eraldi kategooria.

Nüüd kandideerib Golub filmiga "Mu kallid laibad" ka suurel Oscarite galal. Loe lähemalt German Golubist ja tema filmist Eesti Ekspressist.