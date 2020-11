Eestlane Viinis: kohalikud on terrorirünnakust šokis, keegi ei osanud seda oodata

"Viini elanikud on šokis. Mitte keegi ei osanud seda oodata. Eile oli viimane päev enne karmimate liikumispiirangute kehtestamist nii et inimesed nautisid veel vabadust - jalutati ringi, istuti kohvikutes, oldi rõõmsad," ütles Viinis elav eestlane Triinu.

Kuigi tänasest hakkasid koroonaviiruse tõttu kehtima liikumispiirangud, on Viini kesklinn täiendavalt kuulutatud punaseks tsooniks. Rünnaku pärast on palutud nii lastel kui ka täiskasvanutel võimalusel kodus püsida. "Politseioperatsioon veel käib, sest üks terrorist on jooksus. On küll kahtlusi, et ta ei viibi enam Viinis, aga oht on kõrge nii et inimeste turvalisus on praegu esikohal," sõnas ta.

Kuigi Triinu elab kesklinnast kaugemal, siis kostus öine rünnakujärgne politseoperatsioon ka temani. "Terve õhtu kuulsin pidevalt politseikopterite müra. Aga need, kes elavad rünnaku paikadele lähemal, rääkisid, et kuulsid laske, hiljem juba alarmsõite ja samuti koptereid - nagu sõda oleks lahti," sõnas ta.

Triinu märkis, et kohalikud on avaldanud politseile ja eriüksuslastele palju tänu, mis on väga südantsoojendav. "Kuigi see on justkui iseenesestmõistetav, sest see on ju nende töö, siis on selline siiras tänulikkus ja selle avaldamine väga inimlik. Eriti mõeldes ka politseinike peredele, kel tuleb samal ajal kodus püsida, kui nende lähedased terroriste taga otsivad."

Austrias ei ole aastaid terrorirünnakuid toimunud, mistõttu tabas eilne tapatöö kohalikke veel valusamalt. "Riigis valitseb täielik lein. Aga Austria siseminister andis eile väga toetava sõnumi, öeldes, et kes ründab meist ühte, ründab meid kõiki. See sisendas kogu rahvale tunnet, keegi meist ei ole üksi," ütles Triinu.