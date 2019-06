Eestlane Saksamaal: kuumalainega magad kahe öö peale kokku kuus tundi

Kuna Augsburgis konditsioneeri eriti ei kasutata, ei liigu ühistranspordis õhk ja ka loenguruumides on väga palav. "Loengu ajal ei taha pastakas käes püsida, higist libedana kipub käest lupsama," ütles Virgo. Samuti on suure palavaga keeruline mõttetööd teha.

Ka õppejõud muretsevad tudengite pärast ja panevad neile südamele, et nad loengusse piisavalt vett varuksid ja riietuksid vastavalt ilmale.

Et põrgukuumusest hõlpu saada, on Virgo jõe ääres või pargis varjus. Parkides on aga teine mure - seal elavad röövikud, kelle seljalt lenduvad karvad tekitavad allergilisi reaktsioone ja kutsuvad astmat esile. Nende osas on linn mitu korda hoiatusi andnud ja ka kindlaid alasid piiranud.

Euroopa ägab kuumalaine all

Euroopa kesk-, lõuna- ja lääneosa on vallutanud ulatuslik kuumalaine, mis kergitas temperatuuri mitmel pool 40 pügala peale ja viis seniste juunikuiste kuumarekordite purunemiseni.

Uudistekanali BBC andmetel saavutas õhutemperatuur rekordilise taseme kolmapäeval Saksamaal, Poolas ja Tšehhis, kus mõõdeti vastavalt 38,6, 38,2 ja 38,9 kraadi, ning jätkab tõusmist täna, kui oodatakse uute juunikuiste rekordite purunemist mitmel pool Euroopas.