Eestlane Põhja-Itaalias: karantiin on ainus võimalus koroonaviiruse leviku tõkestamiseks

Gerli Lenzi elab Lombardia piirkonnas Lodi asulas, kus on ligi 40 000 kodanikku. Milano jääb linnast 30 kilomeetrit põhjapoole.

Esmaspäeval läks Lenzi pärast kahenädalast pausi taas tööle. "Mu töökoht asub Codognos linnas, mis oli 8. märtsi õhtuni punane tsoon. Sinna ei saanud sisse ega sealt välja, sest 11 kommuuni olid blokeeritud sõjaväelaste ja karabinjeeridega," kirjeldas Lenzi. Kommuunid on Itaalias provintside osad, provintsid moodustavad omakorda maakonnad. Karabinjeeride puhul on tegemist Itaalia sõjaväelise õiguskaitseorganiga.

"Seega olen eilsest tööl, kuigi olukord pole kiita," nentis Lenzi. Kuigi valitsus laiendas karantiini ala, said ettevõtted loa taas tavapäraselt tööd teha. "Ilmselgelt anti luba selleks, et vältida veelgi hullemaid tagajärgi Itaalia majandusele," ütles ta.

Inimesed täidavad Itaalias kohusetundlikult kõiki ettevaatusabinõusid. "Inimestel on maskid peas, desovahendid on kõikjal ja kehatemperatuuri kontrollitakse kaks korda päevas," lisas Lenzi.

"Haigete arv kasvab siiski väga kiiresti ja haiglad lõhkemise piiril ning see just ei rahusta," märkis ta. Lenzi ei pea koroonaviirust gripilaadseks haiguseks. "Olen aru saanud, et koroona ja gripp pole omavahel võrreldavad," selgitas ta. "Positiivne on see, et infot on Itaalias väga palju ning sõna võtavad eksperdid, see tähendab viroloogid ja laboritöötajad. Lisaks annavad valitsused ja muud institutsioonid pressikonverentse isegi mitu korda päevas," rääkis Lenzi.

Töö ja kodu