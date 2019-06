Eestlane Belgias: kuumalainega harjub ära

Euroopa kesk-, lõuna- ja lääneosa ägab terve selle nädala ulatusliku kuumalaine all, mis kergitab temperatuuri mitmel pool üle 40 pügala ja võib viia seniste juunikuiste kuumarekordite purunemiseni.

"Siin on väga soe, hetkel on 31 kraadi," rääkis Ida-Flandria provintsis elav Kristiina (nimi toimetusele teada). Ta ütles, et ilmateade lubas, et juba järgmisel nädalal langeb temperatuur umbes 20 kraadi juurde. Võrreldes eelmise aastaga on see tema sõnul väga hea, sest toona kestis kuumalaine kuus nädalat. "Aga sellega harjub ära."

Üldiselt ei paista tavapärasest soojemad ilmad argielu kuigi palju mõjutavat. "Leppisime ülemustega kokku, et tööpäeva alustame paar tundi varem. Meil on liikuv töö hobustega ja me eelistame väga palavaga asju rahulikumalt võtta," selgitas ta.

Enamikel on selliste ilmade tarbeks koju hangid konditsioneerid või ventilaatorid, rääkis Kristiina. "Need on eelmisest aastast olemas. Siis said poole kuumalaine pealt need poodides otsas."

Samas nentis ta, et ei oska kirjeldada, kuidas kuumalaine mõjutab inimesi suurlinnades.