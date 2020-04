Eestit räsib koroonaepideemia. Valitsus raviks seda muuhulgas välismaalaste ja oodatavate pagulaste massilise kinnipanekuga

Raimo Poom raimo.poom@epl.ee RUS

Jüri Ratas, Mart Helme Foto: Jaanus Lensment

Piirid on kinni, keegi kuskile liikuda ei saa. Aga valitsus ootab, et eriolukorra ajal on vaja Eestis üle 500 välismaalase kinni nabida.