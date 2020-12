Eestit külastab täna WHO peateadlane

Doktor Soumya annab kongressil tervituse ning jagab jõuluvanadele mõtteid, kuidas niivõrd oluline traditsioon, nagu jõulud jätkub - olenemata sotsiaalsetest piirangutest.

WHO on kujunenud Eesti riigi üheks olulisemaks rahvusvaheliseks koostööpartneriks viimase 9 kuuga. WHO alustas Eestiga digitaalset koostööd, et muuta globaalne andmete vahetamine veelgi turvalisemaks.

Eesti poolt veab projekti ühte otsa valitsuse diginõunik Marten Kaevats, kelle hinnangul on WHO peateadlase esinemine tänasel kongressil üks märk sellest, kuivõrd kõrge tasemeni on jõudnud Eesti ja WHO koostöö. “Eesti kogemused digitaalsete suurprojektide ja andmetega on maailma jaoks üsnagi unikaalsed,” ütles Kaevats.

Jõuluvanade kongressi korraldab Eestist alguse saanud ettevõtete konsortsium Global Virtual Solutions. Konsortsiumi eestvedaja Lehari Kaustel on öelnud, et virtuaalkohtumisteks loodud lahendused ja ideed on kujunenud Eesti üheks silmapaistvamaks edulooks välismaal viimase üheksa kuuga.

Globaalne jõuluvanade kongress, kus osaleb tuhandeid jõuluvanasid 102st riigist, toimub täna Saku Suurhallis kell 17. Suurhalli on ehitatud selleks puhuks Euroopa suurim virtuaalsündmuste lava. Igaüks saab kongressi vaadata siit.