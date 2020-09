Eestit külastab Prantsuse kindralmajor Philippe Boutinaud

Visiit on osa Pariisi ja Tallinna kahepoolsetest suhtlusest, mille raames toimuvad regulaarsed kohtumised ning konsultatsioonid Eesti ja Prantsusmaa esindajate vahel. Kin-maj Boutinaud külastuse peamiseks teemaks on viimased arengud Saheli piirkonnas.

Kindralmajor Boutinaud kohtub Kaitseministeeriumis minister Jüri Luige ja kantsler Kristjan Prikiga. Välisministeeriumis on tal arutelu asekantsler Rein Tammsaare ning Lähis-Ida, Aafrika ja Ladina-Ameerika osakonna direktori Ingrid Ameriga, kes on ühtlasi Eesti suursaadik Malis (asukohaga Tallinnas). Veel on kavas kohtumised Kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Indrek Sireli ning Riigikogu riigikaitse komisjoni liikmetega.

"Kaitsealased konsultatsioonid Eestiga on Prantsusmaa jaoks väga olulised, sest Eesti on üks olulisemaid liitlasi, kellega me koos kohalike partneritega Sahelis rahvusvahelise terrorismi vastu võitleme. Ühtlasi on Prantsusmaa NATO liitlaste suurendatud kohaloleku (eFP) ja Balti õhuturbemissiooni kaudu Eesti regulaarne ja kindel partner. Prantsuse sõdurid naasevad Tapale juba tuleval aastal, sedapuhku pikendatud mandaadiga. Pean ütlema, et kaitsealane koostöö meie kahe riigi vahel on nii Aafrikas kui siin Eestis silmapaistev," tutvustab visiidi põhjust kindralmajor Boutinaud.