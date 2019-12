Eestist sai UNESCO kultuurikomitee liige

"Tänapäeva erinevates konfliktikolletes näeme sageli inimeste identiteedi jaoks oluliste kultuuriväärtuste ründamist ja rüüstamist. Tõsine probleem on ka kultuurivaradega ebaseaduslik kaubitsemine ja väljavedu, eriti puudutab see religioosset pärandit ja arheoloogilisi leide. Seetõttu on Haagi konventsioon ja selle lisaprotokollid väga aktuaalsed," ütles muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie.

1954. aasta Haagi konventsiooni teise protokolli komitee seisab hea kultuuriväärtuste kaitse eest relvakonflikti korral, suunab protokolli tõhusamat rakendamist maailmas, arutab kultuuriväärtuste võtmist tõhustatud kaitse alla, otsustab teise protokolli fondi vahendite kasutamise üle ja hindab protokolliosaliste aruandeid protokolli rakendamise kohta. Koos Eestiga valiti neljaks aastaks komiteesse Austria, Kreeka, Maroko, Nigeeria ja Tšehhi. Komitees jätkavad 2021. aastani Itaalia, Jaapan, Armeenia, Kambodža, Egiptus, El Salvador. Eestit esindavad komitees Janika Turu Muinsuskaitseametist ja Kaur Kittus Kaitseministeeriumist.