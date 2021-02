Eestisse saabunud vaktsiinidest pea neljandik ootab külmkapis oma aega. Miks?

Vaktsiinistatistika näitab Eestisse tarnitud dooside kohta järgmist: Pfizer/BioNTech - 70 200 doosi, AstraZeneca vaktsiin - 16 800 doosi ning Moderna vaktsiin - 4800 doosi. Kokku on vaktsiinidoose Eestimaale jõudnud 91 800.

Vaktsineeritute arvuks on Eestis hetkel 46 020. Neist pea pool, ehk 22 126 inimest, on saanud kätte kaks vajalikku doosi. See tähendab, et inimkehadesse on süstitud 68 146 doosi.

Lihtne arvutuskäik näitab, et laekunud ja süstitud vaktsiinidooside vahele jäävaks arvuks on 23 654. Mis nende ülejäänud vaktsiinidega on?

Selgub et tagavara hoidmine on tarvilik järjepidevuse kindlustamiseks.

Kahtlused tarne suhtes

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann sõnas Delfile, et vaktsiinitellimuste puhul tuleb arvestada teatud ebakindlusega, mistõttu on tarvis efektiivse vaktsineerimisgraafiku kindlustamiseks hoida laos alati teatud määral tagavara.

„Üldine lähenemine on, et iga nädala lõpus oleks teatud kogus doose laos, et suudaksime tarnetõrke tekkimisel siiski järgmisel nädalal inimestele tagada vajaliku 2. doosi," teatas Laarmann. "Enamik Pfizer/BioNTech vaktsiine, mis on laos, on juba tellitud ja saadetakse välja esmaspäeval, mil peaks Eestisse jõudma kohale ka järgmine Pfizer/BioNTech vaktsiinide kogus – 12 870 doosi. "

Laarmann märkis, et kui Pfizer/BioNTechi tarnete puhul on saavutatud teatud stabiilsus, siis Moderna puhul veel seda öelda ei saa.

"Näiteks saabus viimase Moderna tarnega esialgse lubatud 3600 doosi asemel vaid 2400 doosi ja tarne vähendamisest saime teada vaid nädal varem," tõdes Laarmann. "Samuti lükati järgmine oodatav tarne nädala võrra edasi ja praeguse info kohaselt peaks järgmine Moderna tarne saabuma alles veebruari viimasel nädalal."