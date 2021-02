Eestisse on ülejärgmisel nädalal oodata Modernalt 6000 vaktsiinidoosi

Eestis on tänahommikuse seisuga vaktsineeritud inimeste arvuks 46 020, neist pea pool, ehk 22 126 inimest, on saanud kätte kaks vajalikku doosi. Foto: Argo Ingver

Kui Läti sai Modernalt 3600 doosi kätte eile, tuleb Eestil oma 6000-ühikulist tarnet jääda ootama ülejärgmise nädalani. Küll aga on näha, et Eesti on vaktsiinide võidujooksus hetkel naaberriigist eespool.