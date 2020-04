Eestis turule lastavate maskide ümber valitseb suur segadus

NANDO on andmebaas, kuhu on koondatud kõik ELi toodete sertifitseerimis- ja/või katsetamisõigust omavate asutuste nimekiri. ICR Polskat seal pole.

Eesti isikukaitsevahendite tootja Toomas Villo osutas teiselegi kummalisele asjaolulie Poola labori osas. Nimelt näevad Magnumi-Semetroni tarne maskid välja nagu kirurgimaskid, aga vastavad FFP1 kaitseklassile ehk on kaitseomadustelt nagu tolmumaskid. Villo hinnangul on kummaline, et labor on võtnud ühte tüüpi maski hinnata teist tüüpi maski standardi järgi.

Asjaolu, et ICR Polska pole NANDOs, ei ole hetkel nii tähtis. Küll aga asjaolu, et maskid näevad välja nagu kirurgimaskid, aga ei ole seda.

Riik loobus endale soovitud 400 000 maskist, sest tegu pole kirurgimaskidega. Seega - tavamüüki jääb rohkem.

Mis saab edasi? Kas TTJA teeb maskidele uue testimise? Kuidas seletavad maskide maaletoojad ühe kaitseklassi muutumist teiseks?