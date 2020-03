Eestis suri esimene inimene koroonaviirusse: elu kaotas 83-aastane naine

Terviseamet sai kinnituse esimese inimese kohta Eestis, kes on meie seast COVID-19 tõttu lahkunud. „Sügav kaastunne kõigile lähedastele. See on emotsionaalselt väga raske hetk ja ääretult kurb päev. See näitab, et me peame jätkama võitlust viiruse levikuga,“ ütles Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht dr Arkadi Popov.

Lahkunu oli 83-aastane naine, kes hospitaliseeriti Lääne-Tallinna keskhaiglasse 20. märtsil. Patsiendil oli teada varasem krooniline südame-veresoonkonna probleem.

„Peame olema valmis, et selle viiruse tagajärjel võib Eestis surra veel inimesi, mistõttu on lähikontaktist hoidumine eakate ja krooniliselt haigete puhul erakordselt oluline. Hoiame oma eakaid ja nõrgema immuunsüsteemiga inimesi - inimestest eemale hoidmine on eelkõige just nende jaoks kriitiliselt tähtis,“ sõnas dr Arkadi Popov.

President Kersti Kaljulaid avaldas lahkunu lähedastele kaastunnet. "Täna on see kurb päev, mil Eestis suri esimene kroonviirusega nakatunud inimene. Me kartsime seda, kuigi vargsi ju ikka lootsime, et seda ei tule. Muidugi tuli. Tunnen kaasa lahkunu lähedastele.

Meie, ülejäänud, läheme edasi. Me läheme koos, sest seda viirust saab võita ainult ja ainult üksteist toetades. Kuidas pandeemia Eesti jaoks lõpeb, sõltub igast inimesest Eestis ja seda otseses, mitte ülekantud tähenduses. Kroonviiruse seljatamisel on igaühe roll ja igaühe otsuste mõju eriti selge ja otsene.