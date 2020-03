Eestis suri esimene inimene koroonaviirusse: elu kaotas 83-aastane Hiiumaa vanaproua

Terviseamet sai kinnituse esimese inimese kohta Eestis, kes on meie seast COVID-19 tõttu lahkunud. „Sügav kaastunne kõigile lähedastele. See on emotsionaalselt väga raske hetk ja ääretult kurb päev. See näitab, et me peame jätkama võitlust viiruse levikuga,“ ütles Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht dr Arkadi Popov.

Lahkunu oli 83-aastane naine, kes hospitaliseeriti Lääne-Tallinna keskhaiglasse 20. märtsil. Patsiendil oli teada varasem krooniline südame-veresoonkonna probleem.

Esimene ohver oli pärit Hiiumaalt, sealse kriisikomisjoni juht Toomas Rõhu avaldas ühismeedias lahkunule järelhüüde. "Täna õhtul saime teate, et koroonaviirus on nõudnud esimese ohvri Eestis. Emotsionaalselt on see raske hetk kogu Eestile, seda enam Hiiumaale, sest koroona esimene ohver on Hiiumaalt. Avaldame sügavat kaastunnet lähedastele! Jätkame võitlust selle viirusega, et ta peagi seljatada! Läheme üheskoos vapralt edasi, toetame üksteist muremõtetes. Meist igaühe tegevus loeb, et viiruse levikule piir panna – võtame selle vastutuse! Hiiumaa infotelefon hakkab homsest võtma kõnesid ka nendelt, kes vajavad kriisiolukorra tõttu emotsionaalset tuge. Seni pakume seda oma lähedastele!"

Uskuda võib, et esimene surm ei jää viimaseks. Praegugi on kriitilises seisus haiglas kuus inimest.

„Peame olema valmis, et selle viiruse tagajärjel võib Eestis surra veel inimesi, mistõttu on lähikontaktist hoidumine eakate ja krooniliselt haigete puhul erakordselt oluline. Hoiame oma eakaid ja nõrgema immuunsüsteemiga inimesi - inimestest eemale hoidmine on eelkõige just nende jaoks kriitiliselt tähtis,“ sõnas dr Arkadi Popov.